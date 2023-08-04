В Узбекистане подешевело продовольствие

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане краткосрочный индекс потребительских цен (ИПЦ) ниже отметки 100 % в июле текущего года зафиксирован в группах «овощи, клубнеплоды и зернобобовые» (92,6 %), «сахар, кондитерские изделия и десерты» (98,5 %), «молоко, прочие молочные продукты и яйца» (99 %), «масла и жиры» (99,0 %), «зерновые культуры и крупяные изделия» (99,7 %), «безалкогольные напитки» (99,9 %), передает Trend.

Этот показатель на сахар составил 95,8 %, яйца – 96 %, гречиху – 96,4 %, муку – 97,9 %, молоко и чай – 99,8 %, соки и прохладительные напитки – 99,9 %.

Диапазон краткосрочного индекса потребительских цен на товары со снижением цен находился в пределах от 62,4 % (баклажаны) до 96,1 % (бананы).

Отметим, что в июне инфляция в Узбекистане уменьшилась на 0,7 процентных пункта, достигнув отметки 12,9%. Последний раз такие низкие уровни инфляционных ощущений были зарегистрированы в феврале 2022 года (13,1%).

Изначально, на фоне аномальных морозов, население оценило рост цен на 19,5%. Однако с тех пор наблюдается последовательное снижение этого показателя.

Следует отметить, что разница между ощущаемой инфляцией и официальной инфляцией в июне составила 3,9%. Официальные данные указывают на 9% инфляцию в годовом выражении.