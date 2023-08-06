В Туркменистане назвали экспорт газа в Узбекистан главным приоритетом

БАКУ /Trend/ - На трехстороннем саммите, который состоялся 4 августа 2023 года в Ашхабаде, делегация Туркменистана предложила усилить сотрудничество в газовой сфере с Узбекистаном и Таджикистаном, передает Trend.

Вице-премьер и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул, что страны уже имеют успешный опыт сотрудничества в энергетической сфере, а сейчас видят новые возможности для взаимовыгодного партнерства в газовой области.

Мередов отметил, что Туркменистан с большими ресурсами природного газа стремится диверсифицировать экспорт поставок газа и учесть интересы всех сторон при реализации международных энергетических проектов. По его словам, основным направлением станет стратегическое партнерство в газовой сфере между Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Также было подчеркнуто, что Туркменистан сосредотачивается на освоении месторождения природного газа "Галкыныш" и планирует увеличить добычу газа для удовлетворения внутренних нужд и увеличения экспорта в соседние страны.

"В следующие годы мы планируем значительно увеличить добычу природного газа в Туркменистане – как минимум на 60 миллиардов кубометров. Это позволит нам полностью удовлетворить растущие внутренние потребности и значительно расширить объемы поставок туркменского сырья за рубеж. Наш абсолютный приоритет – экспортировать туркменский газ нашим ближайшим соседям, таким как Узбекистан и Таджикистан", – пояснил Рашид Мередов.