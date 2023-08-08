Названо количество действующих в Узбекистане предприятий с азербайджанским капиталом

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане действуют 204 компании с азербайджанским капиталом.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал заместитель директора Центра экономических исследований и реформ при администрации президента Узбекистана Мухсинжон Холмухамедов в ходе «круглого стола» на тему «Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества».

По его словам, Азербайджан в 2022 году инвестировал в экономику Узбекистана 12 миллионов долларов США.

«Основные сферы деятельности азербайджанских компаний в Узбекистане это машиностроение и металлообработка, легкая промышленность, производство продуктов питания, жилищное строительство, сфера услуг и другие», - отметил он.

В свою очередь, по мнению Холмухамедова, рынок Азербайджана представляет для Узбекистана особый интерес.

«Мы можем расширять сотрудничество в таких направлениях как сельское хозяйство, в частности в рамах проекта EKTIS - электронная информационная система, проработка совместных проектов в химической и нефтеперерабатывающей отраслях, центром экономики сельского хозяйства, а также с другими крупными компаниями по производству стройматериалов», - добавил он.