Cengiz Holding планирует реализовать в Узбекистане проекты на миллиарды долларов

Турецкая компания Cengiz Holding намерена осуществить проекты на сумму 5 миллиардов долларов в Узбекистане, включающие в себя строительство автомобильных туннелей и добычу полезных ископаемых, сообщает Trend.

Эта информация стала известна после встречи председателя правления Cengiz Holding Мехмета Ченгиза с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Cengiz Holding, ведущий многопрофильный холдинг Турции, уже успешно завершил два проекта в Узбекистане, включая введение в эксплуатацию современных электростанций в Ташкентской и Сырдарьинской областях общей мощностью 460 мегаватт. В ходе встречи был также начат проект строительства дополнительной электростанции в Джизакской области мощностью более 500 мегаватт.

Председатель Cengiz Holding представил президенту Узбекистана планы на реализацию новых проектов, общая стоимость которых составляет более 5 миллиардов долларов. Эти проекты включают в себя модернизацию и строительство автомобильных дорог и туннелей, геологоразведку и освоение перспективных месторождений полезных ископаемых, а также управление энергетической инфраструктурой на основе государственно-частного партнерства.

Шавкат Мирзиёев поручил провести оперативную подготовку и полномасштабную реализацию перспективных проектов с участием турецкого инвестора.