Опубликован рейтинг самых прибыльных и убыточных предприятий Узбекистана

Агентство по управлению государственными активами Узбекистана опубликовало сводный отчет, представляющий списки наиболее прибыльных и убыточных предприятий Узбекистана с государственным участием за 2022 год, сообщает Trend.

Согласно этому докладу, АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» заняло лидирующее место в списке предприятий с наибольшей чистой прибылью в прошлом году. Его годовая прибыль составила 15 392,7 млрд сумов.

Второе место заняло АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» с прибылью в размере 6 672,6 млрд сумов. Тройку лидеров завершило АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (NBU), с прибылью в 2022 году в размере 2 409,6 млрд сумов.

В первую десятку предприятий с самой высокой чистой прибылью также вошли:

ГП «Навоийуран», чья прибыль составила 2 077,7 млрд сумов;

АО «Навоийазот» - 1 331,4 млрд сумов;

АО «Узметкомбинат» - 1 160,1 млрд сумов;

АКИБ «Ипотека банк» - 1 156,5 млрд сумов;

АО «Узбекнефтегаз» - 1 089,1 млрд сумов;

АО СП «УЗБАТ А.О» - 988,6 млрд сумов;

АО «Узавтосаноат» - 871 млрд сумов.

Кроме АКИБ «Ипотека банк», среди предприятий, вошедших в список самых прибыльных, также оказались еще шесть коммерческих банков. Речь идет о АКБ «Агробанк» с прибылью 609,2 млрд сумов, ЧАБ «Трастбанк» с прибылью 605,3 млрд, АКБ «Узпромстройбанк» с прибылью 588,9 млрд, АИКБ «Ипак Йули» с прибылью 470,4 млрд, АКБ «Кишлок Курилиш Банк» с прибылью 437,5 млрд и АК «Алокабанк» с прибылью 228,4 млрд сумов.

Что касается списка самых убыточных предприятий с государственным участием за 2022 год, то на первом месте находится АО «Национальные электрические сети Узбекистана» с убытком 4 340 млрд сумов.

За ним идут АО «UzGasTrade» с убытком 3 957,2 млрд сумов, АО «Узтрансгаз» с убытком 2 168,4 млрд, АО «Узбекистон темир йуллари» с убытком 1 172 млрд и АО «Янги Ангренская ТЭС» с убытком 207,6 млрд.

Кроме того, в десятку убыточных предприятий входят АО «Тошшахартрансхизмат» с убытком 155,4 млрд сумов (шестое место) и АО «Региональные электрические сети» с убытком 56,7 млрд сумов (девятое место).