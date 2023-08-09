Латвийская компания построит агрологистический комплекс в Узбекистане

Посольство Узбекистана совместно с Торговым домом в Риге, устроило видеоконференцию между главой агрологистической компании "KGS Group" Петерисом Каушелисом и главой Алтыарыкского района Ферганской области Шамсиддином Турдалиевым, сообщает Trend.

На встрече также присутствовали посол Узбекистана Кадамбай Султанов и глава Торгового дома Узбекистана в Риге Владимир Гальперин.

В ходе дискуссии обсуждались вопросы сотрудничества и инвестирования между регионами Узбекистана и компанией "KGS Group", особенно в сфере агропромышленности.

Петерис Каушелис выразил положительное мнение о прогрессивных реформах в области агропромышленности, внедренных под руководством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, и отметил, что это позволило углубить сотрудничество в последние годы.

Шамсиддин Турдиалиев предоставил информацию о возможностях Алтыарыкского района, включая перспективы инвестиционных проектов в агропромышленности, агрологистике и переработке сельскохозяйственной продукции. Было подчеркнуто, что Алтыарыкский район является крупным производителем и экспортером винограда в Ферганской долине.

На встрече Петерис Каушелис подтвердил намерение "KGS Group" осуществить инвестиционный проект по строительству современных агропромышленных комплексов в Алтыарыкском районе. Этот проект предусматривает полный цикл выращивания сельскохозяйственной продукции, соответствующей мировым и европейским стандартам. Сумма проекта превышает 10 миллионов евро, что позволит создать сотни рабочих мест. Компания будет использовать свои собственные рефрижераторы для логистики скоропортящихся товаров, экспортируя их в страны Евросоюза.

На встрече также обсудили организационные и нормативные аспекты реализации проекта. Было договорено о планируемом визите Петериса Каушелиса в Алтыарыкский район в начале сентября.