Узбекистан поднялся на 69 место в международном рейтинге устойчивого развития

БАКУ /Trend/ - Узбекистан с показателем 71,1 занял 69-е место в рейтинге BRM (индекс ЦУР) 2023 года, опубликованном Сетью решений ООН в области устойчивого развития (SDSN) и международными экспертами.

Как передает Trend, данный результат превышает на 8 пунктов показатель 2022 года. Тогда Узбекистан занял 77 место с индексом 69,9.

Так, по индексу ЦУР за 2023 год, в Узбекистане зафиксирован положительный рост 10 целям устойчивого развития: сокращение бедности в стране; обеспечение здоровья и благополучия; предоставление качественного образования; достижение гендерного равенства, чистая вода и санитария; индустриализация, инновации и инфраструктура; устойчивое развитие городов и поселков; борьба с изменением климата; мир, справедливость и эффективное управление; сотрудничество для устойчивого развития.