Золотовалютные резервы Узбекистана снова снизились

БАКУ /Trend/ - За июль золотовалютные резервы Узбекистана уменьшились с 33,72 до 33,64 миллиарда долларов.

Как передает Trend, об этом говорится в обновленной информации Центрального банка страны о международных валютных резервах Узбекистана.

По данным на 1 августа официальные резервы Узбекистана составляли 33,64 миллиарда долларов. Это самый низкий показатель, зафиксированный с начала текущего года.

Резервы уменьшились почти на 72 миллиона долларов по сравнению с прошлым месяцем и на 1,75 миллиарда долларов за последние 3 месяца.

За отчетный период физический объем золота уменьшился с 12,1 млн до 11,8 млн тройских унций, а его стоимость снизилась с 23,08 млрд до 23,02 млрд долларов.

Также уменьшились валютные резервы в составе резервных активов с 9,57 млрд до 9,56 млрд долларов.