Назван объем электроэнергии, импортированной Кыргызстаном из Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В период с января по июнь 2023 года Кыргызстан импортировал 2,1 миллиарда кВт/ч электроэнергии, общей стоимостью $57 миллионов, передает Trend.

Общий объем импортированной электроэнергии составил 2,1 миллиарда кВт/ч. Кыргызстан импортировал электроэнергию из следующих стран: Туркменистан - 1 миллиард кВт/ч; Казахстан - 667,5 миллиона кВт/ч; Россия - 283,4 миллиона кВт/ч; Узбекистан - 145,6 миллиона кВт/ч.

Сравнивая с предыдущим годом, Кыргызстан увеличил объем импортированной электроэнергии на 513,3 миллиона кВт/ч по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (1,6 миллиарда кВт/ч). Суммарная стоимость поставок составила $57 миллионов, в сравнении с $36,8 миллионами в 2022 году.

Кроме того, Кыргызстан также осуществил экспорт электроэнергии, отправив 14,4 миллиона кВт·ч в Казахстан и 19,2 миллиона кВт·ч в Узбекистан.