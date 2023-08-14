В Узбекистане растут продажи жилья

В июле текущего года рынок недвижимости Узбекистана продемонстрировал рост на 5,5%, сообщает Trend.

Общая стабильность сохраняется, и объем сделок продолжает расти. В сфере аренды жилья замедлилась общая динамика снижения, а в ближайшей перспективе, возможно, будет увеличен спрос со стороны студентов, что окажет положительное воздействие на данное направление.

Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) провел анализ текущих изменений на рынке недвижимости.

За июль месяц было совершено около 25 тысяч сделок по купле-продаже недвижимости, что на 5,5% больше, чем в предыдущем месяце.

Наиболее заметный рост был зафиксирован в Андижанской области – на 19,5%, Сырдарьинской – 16,8% и Джизакской – 16,5% областях.

По сравнению с июлем прошлого года продажи жилья выросли на 22,7%.

Самые высокие темпы роста были зарегистрированы в Республике Каракалпакстан – 96%, Бухарской – 48% и Сырдарьинской – 35% областях.

В Ташкенте столичный рынок аренды жилья начал стабилизироваться в июле. Снижение цен на аренду квартир замедлилось, и если в июне цены упали на 2,4%, то в июле падение составило лишь 0,7%, средняя стоимость составила 8,7 доллара за квадратный метр.

Самые высокие цены за аренду зафиксированы в Мирабадском – 11,7 доллара, Яккасарайском – 10,7 доллара и Шайхантухурском – 10,5 доллара.

Самыми доступными районами для аренды остаются Учтепинский (7,1 доллара), Сергелийский (6,4 доллара) и Бектемирский (5,6 доллара) районы.

Сравнивая с прошлым годом, средняя стоимость аренды в Ташкенте увеличилась на 7,7%. С начала года средняя стоимость аренды уменьшилась на почти 15%.

На вторичном рынке недвижимости в июле цены продолжили расти. За месяц средняя стоимость жилья увеличилась на 1,8%, в сравнении с 0,8% в июне.

С начала 2023 года средние цены на вторичное жилье выросли на 13%, а максимальный рост был зафиксирован в феврале – 4,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены возросли на 23,3%.

За последний год заметный рост цен был отмечен в Наманганской области – 35,3%, Ташкентской – 32,3% и в городе Ташкенте – 30,9%.

На вторичном рынке столицы цены за год выросли на 15,6%. Пик роста цен был достигнут в феврале – 3,8%, а минимальный прирост был зарегистрирован в июне – 0,7%.

В июле средние цены на вторичное жилье в Ташкенте выросли на 1,8%. Самый значительный рост был зафиксирован в Шайхонтахурском – 3,3%, Яккасарайском – 2,9% и Бектемирском – 2,6% районах.

В сравнении с июлем прошлого года средние цены на вторичное жилье в Ташкенте выросли на 30,9%.

Данные обзора рынка недвижимости Узбекистана представлены ЦЭИР и включают динамику активности как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. Результаты представлены за текущий месяц и за период с начала года до текущего месяца. Дополнительно, данные за аналогичный период прошлого года используются для отслеживания динамики рынка.