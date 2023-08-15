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Три иностранные авиакомпании получили разрешения на полеты в Узбекистан

Узбекистан Материалы 15 августа 2023 12:38 (UTC +04:00)
Три иностранные авиакомпании получили разрешения на полеты в Узбекистан

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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Агентство "Узавиация" выдало эксплуатационные разрешения для осуществления регулярных полетов в Узбекистан нескольким зарубежным авиаперевозчикам в соответствии с межправительственными соглашениями о воздушном сообщении, сообщает Trend.

Среди авиакомпаний, которые получили разрешения на осуществление регулярных полетов, следующие:

IndiGo (Индия) получила разрешение на маршрут Дели – Ташкент – Дели на воздушных судах типа А320neo и А321neo.

LOT Polish Airlines (Польша) получила разрешение на маршрут Варшава – Ташкент – Варшава на воздушных судах типа Boeing-737-8MAX.

Malinda Airways (Малайзия) получила разрешение на маршрут Куала Лумпур – Ташкент – Куала Лумпур на воздушных судах типа А330.

Эти шаги соответствуют межправительственным соглашениям о воздушном сообщении, подписанным Узбекистаном с соответствующими странами. Эксплуатационные разрешения открывают возможность для указанных авиакомпаний осуществлять регулярные полеты на указанных маршрутах, способствуя дальнейшему развитию воздушных перевозок и укреплению международных связей страны.

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