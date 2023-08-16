Названы ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Узбекистана за 2022 год

Министерство экономики и финансов (МЭФ) Узбекистана представило список крупнейших налогоплательщиков страны за 2022 год, сообщает Trend.

Согласно МЭФ, в прошлом году десять крупнейших налогоплательщиков обеспечили 33,1% доходной части государственного бюджета, хотя ожидалось, что этот показатель составит 36,44%. Следует отметить, что их вклад сократился по сравнению с предыдущим годом, когда эти компании обеспечили 39,8% доходов бюджета.

Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) продолжает лидировать по объему налоговых выплат в бюджет, внесши 32,9 трлн сумов или около 16,3% от доходной части. Однако этот показатель снизился по сравнению с 2021 годом, когда доля НГМК составляла 21,4%.

Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) занял второе место, сумма налоговых выплат составила 17,36 трлн сумов или 8,6%, хотя в предыдущем году его доля была 9,1%.

Представители налогового комитета объяснили снижение поступлений от этих компаний сокращением ставок налогов на прибыль и использование недр. Из-за этого бюджет потерял около 12,5 трлн сумов.

Третье место у «Узбекнефтегаза», который обеспечил 2,2% доходов бюджета (444,1 млрд сумов), превысив долю этой компании в 2021 году (2%).

В целом список выглядит следующим образом:

НГМК - 16,3% (в 2021 году было 21,4%)

АГМК - 8,6% (9,1%)

Узбекнефтегаз - 2,2% (2%)

Узтрансгаз - 1,4% (2%)

Hududgazta’minot - 1,2% (1,2%)

UzBAT - 1,1% (1,2%)

UzAuto Motors - 0,7% (0,4%)

Бухарский НПЗ - 0,6% (0,8%)

Uz-Kor Gas Chemical - 0,5% (0,8%)

Узметкомбинат - 0,5% (0,8%).

В МЭФ отметили, что зависимость государственного бюджета от десяти крупнейших налогоплательщиков в 2023 году еще более снизится и составит 31,2%. Сравнительно с 2018 годом, когда 34% поступлений приходились на 20 крупных компаний, источники доходов госбюджета сегодня стали более разнообразными.