Нефтесервисная компания Узбекистана выйдет на рынок Казахстана

Нефтесервисная компания Eriell Group намеревается запустить свою деятельность в Казахстане, сообщает Trend.

Согласно отчету предприятия за первое полугодие 2023 года, Eriell Group планирует начать свою работу на казахстанском рынке в текущем году. Главная цель компании - сотрудничество с ведущими участниками нефтегазовой отрасли Казахстана и участие в тендерах на предоставление нефтесервисных услуг. Кроме того, планируется открыть офис компании на территории РК до конца текущего года.

ERIELL Group была учреждена в 2004 году в Узбекистане и на сегодняшний день является международной группой, специализирующейся в области нефтесервиса. Она предоставляет услуги по строительству и капитальному ремонту скважин для компаний нефтегазовой отрасли в регионах Центральной и Южной Азии, а также Ближнего Востока.