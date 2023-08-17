Госдолг Узбекистана вырос почти на $3 млрд

Согласно статистике Министерства экономики и финансов, по результатам 2022 года государственный долг Узбекистана составил 36,4% от общего объема ВВП страны, сообщает Trend.

Согласно статистике Министерства экономики и финансов, этот показатель был снижен по сравнению с 2021 годом, когда составлял 38% или $26,3 миллиарда.

В отчете отмечается, что на начало января текущего года остаток государственного долга составил $29,2 миллиарда. Эта сумма включает внешние заимствования на сумму $25,9 миллиарда и внутренний долг на $3,3 миллиарда.

Задолженность по ценным государственным бумагам достигла 13 трлн сумов, а объем долга, привлеченного с государственной гарантией, составил $2,16 миллиарда.

В мае текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, определяющий максимальный уровень государственного долга на уровне 60% от ВВП.

Ранее наш источник информации сообщал, что по результатам первой половины 2023 года ВВП Узбекистана составил 469,6 трлн сумов.