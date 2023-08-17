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В Узбекистане зарегистрировали новую микрофинансовую организацию

Узбекистан Материалы 17 августа 2023 16:05 (UTC +04:00)
В Узбекистане зарегистрировали новую микрофинансовую организацию

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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Центральный банк Узбекистана включил ООО Pullol Business Mikromoliya Tashkiloti в реестр микрофинансовых организаций (МФО) страны, сообщает Trend.

Созданная в апреле текущего года, компания имеет уставный капитал в размере 2 млрд сумов. В структуре собственности участников фигурируют следующие доли: 40% принадлежат Александру Огаю, 30% - Надирбеку Абдурахимову и также 30% - Андрею Югаю.

Также отметим, что в этой же неделе регулятор зарегистрировал еще одну МФО под названием Mikromoliya Tashkiloti Poytaxt.

На текущий момент в Узбекистане насчитывается 83 микрофинансовых организации, что на 12,1% больше, чем в предыдущем году.

По статистике регулятора, за первое полугодие текущего года МФО обеспечили оборот в размере 321,4 млрд сумов.

Ранее было сообщено, что компания United Payment Solution также получила статус платежной организации от Центробанка.

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