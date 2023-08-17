Два узбекистанских банка выпустят свои крипто-карты

Капиталбанк и Равнак-банк в Узбекистане объявили о планах выпуска собственных криптовалютных карт до конца текущего года. Как передает Trend, об этом сообщает Национальное агентство перспективных проектов (НАПП), орган, регулирующий оборот криптоактивов в республике.

С целью регулирования оборота криптоактивов в стране, НАПП создал реестр участников специального режима регулирования в области криптоактивов, также известного как "регуляторная песочница". В этот реестр включены Капиталбанк, Равнак-банк и Uzinfocom – единый интегратор, отвечающий за создание и поддержку государственных информационных систем.

В разделе "сведения о проектах" реестра указано, что Капиталбанк разрабатывает и внедряет банковский карточный продукт "Крипто-карта", а Равнак-банк представит виртуальную банковскую карту "CRYPTO CARD-UzNEX". Полноценный запуск обоих продуктов запланирован на декабрь. В частности, Равнак-банк проводит интеграцию "автоматизированной банковской системы, информационной системы крипто-биржи, процессингового центра банка и международной платежной системы Masterсard".

В феврале юридическим лицам-нерезидентам было предоставлено право открывать счета в коммерческих банках Узбекистана для проведения операций с криптоактивами. НАПП считает, что это способствует увеличению объема таких операций. В июне агентство выдало лицензию первому криптодепозитарию в республике.

С 1 января гражданам и юридическим лицам в Узбекистане разрешено покупать, продавать и обменивать криптоактивы только через национальных провайдеров услуг. Продажа криптовалюты разрешена только на специализированных криптобиржах, причем электронные системы биржевых торгов должны быть размещены на серверах внутри страны.

В декабре 2019 года южнокорейская компания Kobea Group получила первую и пока единственную лицензию на создание и ведение деятельности криптобиржи в Узбекистане. В настоящее время также зарегистрированы четыре криптомагазина в стране.