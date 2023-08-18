Российская UVT Aero получила разрешение на полеты в Узбекистан

Российская авиакомпания UVT Aero получила одобрение для осуществления регулярных авиаперелетов в Узбекистан. Как сообщает Trend, об этом говорится в пресс-релизе агентства "Узавиация".

Согласно официальному заявлению, на основании действующего межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Узбекистаном и Россией, 17 августа 2023 года было выдано эксплуатационное разрешение авиакомпании UVT Aero на проведение регулярных полетов в Узбекистан.

Планируется, что перевозки будут осуществляться на воздушных судах CRJ-200, и маршрут будет пролегать по направлению Казань – Самарканд – Казань.

UVT Aero базируется в Татарстане и оперирует в аэропортах "Бугульма" и "Казань". История компании началась с первого полета, который был осуществлен в июле 2015 года.