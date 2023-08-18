Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19-20 августа посетит Венгрию

БАКУ /Trend/ - По приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев намерен осуществить рабочий визит в Будапешт 19-20 августа, передает Trend.

Шавкат Мирзиёев проведет встречи и переговоры с премьер-министром Венгрии. Поднимаемые вопросы каснутся развития сотрудничества между двумя странами.

В рамках поездки, Президент Узбекистана также планирует принять участие в качестве почетного гостя в мероприятиях, связанных с национальным праздником Венгрии – Днем святого Иштвана.