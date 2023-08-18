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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19-20 августа посетит Венгрию

Узбекистан Материалы 18 августа 2023 23:16 (UTC +04:00)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19-20 августа посетит Венгрию

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - По приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев намерен осуществить рабочий визит в Будапешт 19-20 августа, передает Trend.

Шавкат Мирзиёев проведет встречи и переговоры с премьер-министром Венгрии. Поднимаемые вопросы каснутся развития сотрудничества между двумя странами.

В рамках поездки, Президент Узбекистана также планирует принять участие в качестве почетного гостя в мероприятиях, связанных с национальным праздником Венгрии – Днем святого Иштвана.

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