Президент Узбекистана анонсировал новые меры поддержки среднего бизнеса

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил о новых мерах поддержки среднего бизнеса, передает Trend.

Как подчеркнул президент, средний бизнес является важной частью экономики Узбекистана, но сейчас условий для него недостаточно. Поэтому будут внедрены новые подходы для поддержки предпринимателей, желающих перейти из малого бизнеса в средний.

Решено радикально изменить способы работы существующих фондов поддержки бизнеса. Фонд предпринимательства теперь будет отвечать за финансовую поддержку сервисных, экологических и энергоэффективных проектов, а Фонд развития промышленности — за промышленные проекты.

Для управления фондами решено пригласить квалифицированных иностранных менеджеров. Также фонды наделены полномочиями по привлечению самостоятельных инвестиций помимо бюджетных средств.