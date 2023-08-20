Узбекистан обсуждает сотрудничество с ведущим европейским банком

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в город Будапешт президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 августа встретился с председателем правления ведущего европейского банка «OTP» Шандором Чаньи, передает Trend.

Шавкат Мирзиёев выразил особое удовлетворение успешной реализацией первого крупного проекта делового сотрудничества с Венгрией – вхождение банка «OTP» на рынок Узбекистана.

Было подчеркнуто, что успешная сделка по приватизации «Ипотека-банка» послужила важным сигналом и привлекла интерес со стороны иностранных инвесторов к стране.

На встрече были обсуждены вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере банковско-финансового сектора Узбекистана, включая повышение качества услуг, внедрение инновационных и доступных продуктов, особенно для бизнеса.

Отмечена важность быстрого запуска эффективных финансовых инструментов для поддержки и стимулирования совместных проектов, включая область промышленной кооперации, сельского хозяйства и других приоритетных секторов.

Глава банка Шандор Чаньи выразил благодарность президенту Узбекистана за создание благоприятных условий для расширения инвестиционной деятельности венгерских компаний.