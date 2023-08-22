Свердловская компания поставит в Узбекистан радиоизотопную продукцию

Свердловская компания "Квант" заключила соглашение о поставке радиационно-защитной техники и радиоизотопной продукции в Узбекистан, сообщает Trend.

Согласно сообщению, Свердловская компания "Квант" осуществит поставку радиоизотопной продукции и радиационно-защитной техники, предназначенной для проведения гамма и нейтронного каротажа скважин – это метод геофизических исследований. Сотрудничество между компаниями было обсуждено в ходе Международной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2023", которая прошла в апреле текущего года в Ташкенте.

Согласно заключенному контракту, к концу 2023 года в Узбекистан будут доставлены пять источников нейтронного излучения типа ИБН-8-5 и пять источников гамма-излучения типа ИГИ-Ц-4-2. Все эти источники будут упакованы в специализированные транспортно-упаковочные комплекты.

На выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2023" компания "Квант" провела переговоры с нефтесервисной компанией Eriell, которая специализируется на строительстве и капитальном ремонте скважин для ведущих компаний нефтегазовой индустрии в Центральной и Южной Азии, а также на Ближнем Востоке.

Свердловские предприниматели активно участвовали в B2B-переговорах с потенциальными партнерами из Узбекистана. Губернатор Евгений Куйвашев возглавил делегацию области на мероприятии.