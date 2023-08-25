Экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана вырос

За семь месяцев 2023 года Узбекистан достиг внешних поставок овощей и фруктов на общую сумму 672,9 миллиона долларов США. Этот объем превышает аналогичные данные предыдущего года на 22,4%, сообщает Trend.

Согласно отчету Статагентства, основными импортерами сельхозпродукции из Узбекистана в период января-июля являются Россия, которая приобрела 41,8% от общего экспорта. За ней следуют Пакистан (14,6%) и Казахстан (12%).

Наблюдается минимальное количество поставок в Азербайджан (3,9 миллиона долларов), Таджикистан (3,9 миллиона долларов) и Грузию (3,6 миллиона долларов).

Анализируя тенденции внешней торговли, можно отметить рост экспорта внешних поставок черешни на 58,9%, достигнув 52,9 миллиона долларов. Также имеется значительное увеличение поставок проса в 157,7 раз, что привело к сумме 19,4 миллиона долларов. Экспорт чернослива вырос на 72,6%, составив 25,3 миллиона долларов.

С другой стороны, отмечается снижение поставок капусты на 35,4%, с общей суммой 21,1 миллиона долларов, и томатов на 22,9%, достигнув 33,4 миллиона долларов.