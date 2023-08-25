С начала года Узбекистан продал золото более чем на $5,5 млрд

С начала текущего года Узбекистан успешно реализовал золото на сумму более 5,5 миллиарда долларов, сообщает Trend.

В соответствии с представленной статистикой за период с января по июль 2023 года, выяснилось, что Узбекистан экспортировал драгоценный металл на общую сумму 5,63 миллиарда долларов. Значительно важно подчеркнуть, что этот показатель увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, который составлял 2,97 миллиарда долларов.

Представители агентства также подчеркнули, что доля золота в общем объеме экспорта за отчетный период текущего года составила 37,7%.

Следует отметить, что золото является ключевым экспортным товаром для Узбекистана. Страна активно внедряет стратегии использования золотых ресурсов для дальнейшего улучшения экономической ситуации в стране.