Саида Мирзиёева назначена помощником президента Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В Администрации Президента Республики Узбекистан произошли назначения.
Как передает Trend, в рамках этих изменений Саида Мирзиёева получила назначение на должность помощника президента Узбекистана.
Саида Шавкатовна – узбекский политик, старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Родилась 4 ноября 1984 года в городе Коканд, Ферганская область, Узбекистан.
С 2019 года занимала должность заместителя главы Агентства информации и массовых коммуникаций.
С 2022 года возглавила сектор по коммуникациям и информационной политике в администрации Президента.