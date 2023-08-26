Саида Мирзиёева назначена помощником президента Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В Администрации Президента Республики Узбекистан произошли назначения.

Как передает Trend, в рамках этих изменений Саида Мирзиёева получила назначение на должность помощника президента Узбекистана.

Саида Шавкатовна – узбекский политик, старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Родилась 4 ноября 1984 года в городе Коканд, Ферганская область, Узбекистан.

С 2019 года занимала должность заместителя главы Агентства информации и массовых коммуникаций.

С 2022 года возглавила сектор по коммуникациям и информационной политике в администрации Президента.