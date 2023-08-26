Туристы стали чаще посещать Узбекистан

С января по июль текущего года в Узбекистане оказалось гостеприимством 3,7 миллиона иностранных граждан, которые прибыли с туристическими намерениями, сообщает Trend.

Этот показатель значительно превышает аналогичные данные за тот же период 2022 года, увеличившись в 1,5 раза.

Структура гостей также претерпела существенные изменения. Если в предыдущем году главными посетителями Узбекистана были казахстанцы, то в текущем 2023 году лидирующую позицию заняли граждане Таджикистана. Общее количество прибывших соседей превысило отметку в 1,15 миллиона, что составляет рост на 80% по сравнению с прошлым годом. На второй строчке расположились представители Кыргызстана – 912,8 тысяч человек (+35%). Тройку лидеров закрывают гости из Казахстана – 879 тысяч (+23%). Россияне занимают четвертое место, также продемонстрировав рост – 417,4 тысячи (+68,8%). Пятую позицию занимает Турция, с числом прибывших в страну составляющим 58 тысяч (+50%).