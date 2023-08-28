УАЗ начнет собирать автомобили в Узбекистане

УАЗ планирует осуществить сборку своих автомобилей на территории Узбекистана. В качестве потенциальной локации рассматривается технопарк "Чирчик" в Ташкентской области, сообщает Trend.

Представители ульяновского завода сообщили, что делегация компании из России изучила возможности технопарка и ознакомилась с его деятельностью.

В марте 2022 года в Ташкентской области началась стройка химико-индустриального технопарка, на котором планируется организовать производство высокомаржинальной нефтехимической и химической продукции.

Весной 2023 года президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов поделился планами о возможном восстановлении сборки автомобилей в Узбекистане.

Ранее появились сведения о том, что в сентябре текущего года правительство России и Минпромторг намерены оценить перспективы проекта по производству автомобилей на петербургском заводе Hyundai.