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УАЗ начнет собирать автомобили в Узбекистане

Узбекистан Материалы 28 августа 2023 11:08 (UTC +04:00)
УАЗ начнет собирать автомобили в Узбекистане

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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УАЗ планирует осуществить сборку своих автомобилей на территории Узбекистана. В качестве потенциальной локации рассматривается технопарк "Чирчик" в Ташкентской области, сообщает Trend.

Представители ульяновского завода сообщили, что делегация компании из России изучила возможности технопарка и ознакомилась с его деятельностью.

В марте 2022 года в Ташкентской области началась стройка химико-индустриального технопарка, на котором планируется организовать производство высокомаржинальной нефтехимической и химической продукции.

Весной 2023 года президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов поделился планами о возможном восстановлении сборки автомобилей в Узбекистане.

Ранее появились сведения о том, что в сентябре текущего года правительство России и Минпромторг намерены оценить перспективы проекта по производству автомобилей на петербургском заводе Hyundai.

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