С начала года Узбекистан импортировал электромобили почти на $220 млн

Согласно информации, предоставленной Агентством по статистике Республики Узбекистан, за первые 7 месяцев текущего года Узбекистан приобрел электромобили на общую сумму около 220 миллионов долларов, сообщает Trend.

В период с января по июль 2023 года страна импортировала 7 391 электромобиль на общую стоимость 217,1 миллиона долларов. Эти данные свидетельствуют о впечатляющем приросте по сравнению с тем же периодом прошлого года, где импорт увеличился почти в 6 раз (на 6 084 единицы). Наибольшее количество электромобилей было привезено из Китая – 6 898, в то время как из Соединенных Штатов Америки было доставлено всего 11 единиц.

Страны, которые являются основными поставщиками электромобилей в Узбекистан, включают:

Китай – 6 898 единиц;

Гонконг – 376 единиц;

Германия – 64 единицы;

Южная Корея – 18 единиц;

ОАЭ – 16 единиц;

США – 11 единиц.

Электромобили признаны более экологически чистыми в сравнении с традиционными автомобилями, так как они не выбрасывают вредные газы в атмосферу и не загрязняют окружающую среду. Временами их стоимость может быть выше, однако эксплуатационные расходы на электричество обычно ниже, а также существует поддержка со стороны правительств многих стран в виде льгот и субсидий для владельцев электромобилей.