Спрос на рынке недвижимости Узбекистана устремился вверх

Спрос на рынке недвижимости Узбекистана, после начального снижения в текущем году, снова растет, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк страны.

Во втором квартале было заключено 90,8 тыс. сделок купли-продажи недвижимости, что является самым высоким показателем с начала 2021 года. По сравнению с предыдущим кварталом, количество сделок выросло на 21%, а по сравнению с апрелем-июнем 2022 года – на 10,8%.

Этот подъем активности способствовал повышению цен на жилье. К концу июня цены выросли на 27,2% на вторичном рынке и на 21% на первичном рынке. В сравнении с концом первого квартала, годовой прирост составлял 24% и 18,2% соответственно.

В сфере аренды жилья также наблюдается рост цен за последний год на 18,8%. Однако начиная с начала года, из-за исчерпания внешних шоковых факторов, стоимость съемного жилья упала на 6%.

Один из факторов, поддерживающих рост спроса, – это увеличение объема ипотечного кредитования. За полугодие узбекистанцы взяли кредиты на покупку жилья на сумму 7 трлн сумов, что на 6,7% больше, чем в том же периоде годом ранее.

Приблизительно 60% выданных в этом году ипотечных кредитов были предоставлены для покупки жилья в новостройках. Продолжающийся рост строительства также поддерживается ростом производства цемента на 13% за пять месяцев.

Несмотря на увеличение объема новой недвижимости, ее стоимость продолжает расти. Центробанк объясняет это сочетанием инвестиционного спроса населения и ограниченностью альтернативных инструментов для сбережения.

Почти треть сделок на рынке недвижимости Узбекистана происходит в Ташкенте. В июне годовой рост цен на квадратные метры столицы составил 22,7%, что во многом связано с подорожанием земли на 19,8%.

Наибольший рост стоимости жилья зафиксирован на окраинах города, таких как Бектемирский (40%), Сергелийский (35,6%), Учтепинский (32,9%) и Алмазарский (32,4%). Эксперты подчеркнули активное развитие инфраструктуры в этих районах.

В сегменте аренды наибольший прирост цен был зафиксирован в Мирабадском районе (22,9%), за которым следуют Чиланзарский (21,9%) и Юнусабадский (21,4%). Наименьшее повышение цен отмечено в Бектемирском районе (5,2%).