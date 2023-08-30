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Узбекистан утвердил экономические соглашения с Катаром

Узбекистан Материалы 30 августа 2023 07:53 (UTC +04:00)
Узбекистан утвердил экономические соглашения с Катаром

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановления «Об утверждении международного договора», касающиеся соглашений между правительствами Узбекистана и Катара, передает Trend.

Утверждены соглашения, которые были подписаны 6 июня 2023 года в Самарканде: о взаимном поощрении и защите инвестиций, а также об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доход и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Отвечать за реализацию международных договоров уполномочены Министерство инвестиций, промышленности и внешней торговли, а также Налоговый комитет.

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