Узбекистан утвердил экономические соглашения с Катаром

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановления «Об утверждении международного договора», касающиеся соглашений между правительствами Узбекистана и Катара, передает Trend.

Утверждены соглашения, которые были подписаны 6 июня 2023 года в Самарканде: о взаимном поощрении и защите инвестиций, а также об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доход и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Отвечать за реализацию международных договоров уполномочены Министерство инвестиций, промышленности и внешней торговли, а также Налоговый комитет.