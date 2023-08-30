Продукция узбекских экспортеров и производителей представлена в Гуанчжоу

Консульство Узбекистана в Гуанчжоу активно участвовало в 31-й Гуанчжоуской ярмарке (Guangzhou Fair) в Китае, где было представлено более 20 видов переработанной сельскохозяйственной продукции и кондитерских изделий, производимых в стране и пригодных для экспорта, сообщает Trend.

В рамках этой выставки был предоставлен обширный экспортный потенциал Узбекистана китайским компаниям и импортерам. Следует отметить особое внимание, уделенное переговорам между представителями узбекской стороны и заместителем генерального секретаря Ассоциации импортных товаров провинции Гуандун Вэньси Танем. В ходе этих переговоров было достигнуто важное соглашение о поставках переработанной плодоовощной продукции.

Обе стороны также договорились о сотрудничестве на предстоящих мероприятиях в сфере продовольственных продуктов. В частности, узбекским компаниям предоставлена возможность участия с особыми льготами на выставке Food2China Expo, а также на Гуанчжоуской международной ярмарке продуктов питания и ингредиентов, которые пройдут с 21 по 23 сентября.

Важным результатом переговоров стала договоренность о развитии партнерства между узбекскими экспортерами и региональными производителями, а также импортерами и торговыми сетями провинций Гуандун и Фуцзянь. Это сотрудничество позволит эффективно развивать торговые связи и укрепить экономическое взаимодействие между Узбекистаном и Китаем.