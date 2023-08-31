Узбекистан увеличил импорт мобильных телефонов

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2023 года Узбекистан импортировал около 1,9 млн единиц всех видов мобильных телефонов на сумму $130 млн.

Как передает Trend со ссылкой на Агентство по статистике Узбекистана, импорт мобильных телефонов увеличился на 365 880 единиц по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

Отметим, что Узбекистан в январе-июле импортировал 1,7 млн. мобильных телефонов из Китая, 189,2 тыс. - из Вьетнама и 14,3 тыс. - из Индии.

Из Казахстана было ввезено 2,4 тыс мобильных устройств, из ОАЭ - 1,9 тыс.