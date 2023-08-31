Обсужден проект строительства новых энергоблоков в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провёл переговоры с заместителем главного исполнительного директора - главным корпоративным директором компании из ОАЭ, Mubadala, Хомейдом Аль-Шиммари.

Как передает Trend со ссылкой на министерство, обсужден ход реализации текущего проекта по приватизации существующих и строительству новых энергоблоков на базе Талимарджанской ТЭС.

Рассмотрены возможности расширения сотрудничества путём проработки новых инвестиционных проектов на базе государственно-частного партнерства в сферах "зелёной" энергетики, здравоохранения, образования, развития дорожной инфраструктуры и других областях.

Отметим, что Mubadala является инвестиционной компанией правительства Абу-Даби с персоналом более 100 тысяч сотрудников и общей стоимостью активов более $276 млрд долларов.