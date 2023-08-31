В Тель-Авиве обсуждены перспективы сотрудничества производителей Узбекистана и Израиля

БАКУ /Trend/ - Посол Узбекистана в Израиле Феруза Махмудова провела встречу с президентом Ассоциации производителей Израиля Роном Томером.

Как передает Trend, в ходе беседы основное внимание было уделено налаживанию сотрудничества в перспективных для двух стран областях электротехники, химии и фармацевтики.

Также достигнута договоренность о разработке соответствующего документа об осуществлении в Израиле временной трудовой деятельности квалифицированными работниками Узбекистана.

По сообщению израильской стороны, с целью ознакомления с широким промышленным потенциалом и ведущими производственными предприятиями Узбекистана в ближайшее время делегация Ассоциации производителей Израиля планирует посетить страну.