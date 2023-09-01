В Узбекистане прошла модернизацию старейшая гидроэлектростанция

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте после модернизации возобновила работу гидроэлектростанции "Бозсув-1".

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба АО "Узбекгидроэнерго".

На церемонии запуска новых мощностей на ГЭС, входящей в Ташкентский каскад, присутствовал глава исполнительного аппарата госкомпании Сухроб Хамраев, а также глава Юнусабадского района столицы Баходир Абдуллаев.

ГЭС "Бозсув-1" была запущена в 1926 году и сейчас является старейшей из действующих в Узбекистане. Изначально мощность установленных на ней гидроагрегатов составляла 4 МВт, но со временем из-за износа упала в два раза.

Отметим, что в ходе модернизации на ГЭС установили две современных турбины из Китая, вследствие чего её мощность выросла до 6 МВт.