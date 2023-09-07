БАКУ /Trend/ - В Узбекистане изменят порядок погашения кредита при нехватке средств с 2024 года, передает Trend.

На данный момент заёмщики вынуждены сначала покрывать пеню, штраф и проценты, а только потом основную сумму долга, из-за чего у них растёт долговая нагрузка. С 2024 года приоритет будет отдаваться выплате основного долга.

Таким образом, с 2024 года устанавливается порядок, предусматривающий в случае недостаточности размера платежа для выполнения кредитных обязательств направление средств в первую очередь на соразмерное погашение просроченного основного долга и задолженности по процентам, во вторую очередь — процентов, начисленных по текущему платежу, и основного долга, в последующие очереди — неустоек и расходов по исполнению. С 1 января при вынесении решения суда о взыскании задолженности по кредитам, выделенным населению и предпринимателей, начисление процентов и неустойки по данным кредитам прекращается.