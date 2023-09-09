В Узбекистане осенью либерализируют тарифы на электричество

БАКУ /Trend/ - Тарифы на электричество для бизнеса в Узбекистане либерализируют в октябре, передает Trend.

С 1 октября 2023 года вся выручка от реализации продукции АО "УзГазТрейд", АО "Худудгазтаминот", АО "Узтрансгаз", АО "Территориальные электрические сети", АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и АО "Иссыклик Электрстания" будет храниться на едином казначейском счете.

Отметим, что в декабре 2022 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости перехода к свободным рыночным отношениям в энергетическом секторе.