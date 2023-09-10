КНР выделит гранты на реализацию проектов в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - 8 сентября текущего года в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана состоялась встреча заместителя министра Сарвара Хамидова с заместителем председателя Агентства по сотрудничеству в области международного развития Китая Дэном Боцином, пребывающим с визитом в Узбекистане во главе делегации от КНР, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИПТ Узбекистана.

В ходе переговоров рассмотрен ход реализации проектов за счет грантовых средств правительства КНР, а также обсуждены перспективы расширения двустороннего финансово-технического сотрудничества.

Китайская сторона высоко оценила реформы, осуществляемые в Узбекистане в последние годы, и выразила готовность к дальнейшей интенсификации взаимодействия в реализации социально-значимых проектов.

В завершении встречи состоялась церемония подписания Меморандума о реализации приоритетных грантовых проектов. Документом предусматривается реализация 14 проектов на общую сумму свыше 190 млн. долларов в таких отраслях, как сельское и водное хозяйство, здравоохранение, образование и институциональное развитие.