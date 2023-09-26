В Ташкенте проходит региональный семинар по кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - 25-26 сентября 2023 года в Ташкенте проходит региональный семинар на тему: «Разработка национальных контртеррористических мер реагирования для противодействия использованию новых технологий в террористических целях, при соблюдении прав человека», передает Trend.

Организаторами мероприятия выступают Служба государственной безопасности Узбекистана, Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, Академия Министерства внутренних дел, а также Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций (КТУ ООН).

Данный семинар является частью этапа по развитию знаний в рамках CT TECH (Программы по кибертерроризму и новым технологиям) – совместной инициативы между КТУ ООН-Контртеррористическим Центром ООН и Интерполом, при финансовой поддержке Европейского союза.

Семинар направлен на повышение осведомленности и распространение новых знаний участникам, что приведет к приобретению и применению новых знаний и навыков в отношении вызовов и возможностей, исходящих от новых технологий в контексте противодействия терроризму, при соблюдении прав человека и верховенства закона.

Региональный семинар в Ташкенте планирует собрать более 50 национальных представителей, компетентных в области противодействия терроризму из стран Центральной Азии и Монголии, а также представителей гражданского общества, частного сектора и учебных заведений.

В данном контексте будет рассмотрен передовой опыт по осуществлению анализа рисков по использованию новых технологий в террористических целях, разработке ответных национальных контртеррористических мер, наращиванию сотрудничества с частными компаниями в области информационных и коммуникационных технологий, а также по сбору цифровых доказательств.

Отметим, что Узбекистан станет бенефициаром индивидуального содействия по наращивании потенциала в рамках инициативы CT TECH по разработке национальных мер в области противодействия терроризму, в том числе оперативных мер реагирования по противодействию использованию новых технологий в террористических целях.