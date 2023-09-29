Расширение диалога между Узбекистаном и Великобританией

БАКУ /Trend/ - Великобритания предоставила Узбекистану статус страны-бенефициара в рамках системы преференций UK GSP Enhanced Framework, передает Trend.

Преференции для узбекских товаров по данной системе применяются с 1 ноября 2021 года. В результате объем экспорта из Узбекистана в Великобританию в 2022 году вырос на 35 процентов.

Эффективное использование всех преимуществ системы преференций способствует расширению взаимовыгодного сотрудничества между деловыми кругами.

Это было отмечено во время встречи первого заместителя Председателя Сената Олий Мажлиса Содика Сафоева с делегацией, возглавляемой председателем Британской группы в Межпарламентском союзе Карен Брэдли.

Состоялся обмен мнениями о расширении политико-дипломатического диалога между Узбекистаном и Великобританией, об активизации парламентской дипломатии, продолжении конструктивного сотрудничества на международной арене, увеличении объемов товарооборота.

Обсуждены также принимаемые меры по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию в ближайшем будущем.

Отмечалось, что Узбекистан заинтересован в привлечении в страну крупных корпораций и компаний Великобритании для реализации проектов в таких сферах, как горнодобывающая промышленность, нефтегазовый сектор, телекоммуникации, инфраструктура, фармацевтика, образование.