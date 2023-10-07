ЕБРР остается преданным партнером Узбекистана в его инициативах по проектам ВИЭ - Анди Аранитаси (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) находится в процессе разработки новой страновой стратегии для Узбекистана, которая, как только будет подготовлена и одобрена, будет опубликована.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал недавно назначенный глава представительства ЕБРР в Узбекистане Анди Аранитаси.

"После возобновления сотрудничества со страной в конце 2017 года ЕБРР утвердил свою 5-летнюю страновую стратегию в 2018 году. В ней были определены оперативные и стратегические приоритеты нашей работы в Узбекистане", - сказал он.

По его словам, эти приоритеты включали повышение конкурентоспособности за счет усиления роли частного сектора в экономике, а также продвижение "зеленой" энергетики и ресурсных решений во всех секторах. Поддержка расширения регионального и международного сотрудничества и интеграции также является одним из основных направлений сотрудничества Банка с Узбекистаном.

"В стратегии ЕБРР для Узбекистана признается необходимость укрепления курса страны на реформы, расширения роли гражданского общества, предоставления большей свободы СМИ и поощрения женского предпринимательства. Наш Банк продолжил работу по улучшению инвестиционного климата в Узбекистане, содействуя деятельности Совета иностранных инвесторов, который служит платформой для диалога между иностранными инвесторами и властями, способствующими реформам", - сказал Аранитаси.

Далее он отметил, что в 2023 году ЕБРР уже организовал финансовый пакет в размере 205 миллионов долларов для строительства трех новых солнечных электростанций общей установленной мощностью почти 900 МВт в Узбекистане.

"Ожидается, что после ввода в эксплуатацию эти три проекта будут вырабатывать до 2200 ГВт-ч электроэнергии, обеспечивая электроэнергией более 1 миллиона домов в Узбекистане и сокращая ежегодные выбросы CO2 до 1,2 миллиона тонн", - сказал он.

По словам Аранитаси, ЕБРР, деятельность которого была полностью приведена в соответствие с Парижским соглашением, оказывает поддержку переходу Узбекистана к "зеленой экономике". Инвестиции Банка вносят вклад в долгосрочный план декарбонизации, который совместно разработали ЕБРР и правительство Узбекистана и который направлен на достижение углеродно-нейтрального энергетического сектора к 2050 году.

"В прошлом году мы профинансировали крупные проекты в области возобновляемой энергетики, такие как ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в Бухарской области (крупнейшие инвестиции Банка в возобновляемые источники энергии во всех странах) и ветроэлектростанцию мощностью 500 МВт в Навоийской области Узбекистана", - отметил он.

Банк также профинансировал строительство ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 100 МВт в Каракалпакстане, предоставив кредит крупному международному девелоперу ACWA Power, сказал Аранитаси, отметив, что этот проект является ключевой вехой в сотрудничестве ЕБРР в Узбекистане, поскольку он был объявлен в рамках тендера ЕБРР по проекту ветроэнергетики мощностью 2 ГВт в стране.

"Узбекистан очень амбициозен в своем переходе к "зеленой" энергетике, и мы рады видеть, что страна недавно увеличила свой целевой показатель по производству возобновляемой энергии с 12 ГВт до 25 ГВт к 2030 году. ЕБРР остается преданным партнером Узбекистана в его инициативах по возобновляемым источникам энергии и продолжает поддерживать устойчивый экономический рост", - сказал он.

Что касается сотрудничества между Узбекистаном и Банком в транспортном секторе, Аранитаси заявил, что ЕБРР будет поддерживать восстановление национальной дорожной сети страны, особенно в Хорезмской области, а также расширение логистических узлов совместно с партнерами из частного сектора.

"ЕБРР содействует улучшению условий государственно-частного партнерства посредством поддержки развития автодороги Ташкент-Самарканд. Наш Банк также планирует поддержать стратегию инфраструктуры зарядки электромобилей в рамках технической помощи после подписания соглашения в рамках проекта "Региональные дороги Хорезма". Мы также изучаем потенциальное сотрудничество с Узбекскими железными дорогами по программе реформ, электрификации и модернизации вагонного парка", - сказал он.

Представитель ЕБРР отметил, что Узбекистан активно развивает транспортные связи со всеми своими соседями, но как страна, не имеющая выхода к морю, ему придется полагаться на транзитные маршруты через другие страны, чтобы стать жизнеспособным вариантом транзита.

"В настоящее время Узбекистан осуществляет мультимодальные перевозки (автомобильным и железнодорожным транспортом) из Китая через Кыргызстан автомобильным транспортом, затем далее по трансафганскому маршруту или через Туркменистан и Иран автомобильным транспортом. Другие варианты включают использование Среднего коридора или туркменского порта Туркменбаши", - сказал он.

В связи с этим Железные дороги Узбекистана, основной грузовой перевозчик страны, нуждаются в реформировании для повышения эффективности, сказал он, отметив, что потребуются значительные инвестиции для электрификации участков железной дороги в Ферганской долине, между ключевыми городами Бухарой и Хивой и в других местах. То же самое касается восстановления дорог по всей стране. Параллельно Узбекистану следует модернизировать свой подвижной состав и улучшить свои таможенные службы, чтобы обеспечить бесперебойный транзит и транспортировку.

В то же время, как отметил Аранитаси, маршрут через Казахстан к его портам на Каспийском море представляется наиболее стабильным вариантом для грузов, следующих через Узбекистан.

"Тем не менее, существуют многочисленные недостатки в пунктах пересечения границы между двумя странами и узкие места в портах Актау и Курык. Более того, Каспийское море не всегда судоходно, поэтому узбекские власти заинтересованы в изучении альтернативных вариантов", - пояснил он.

Аранитаси далее рассказал о поддержке Банком финансового сектора Узбекистана, отметив, что общий потенциал для развития этой сферы в Центральной Азии очень высок.

"Это особенно актуально для Узбекистана, учитывая численность его населения и довольно низкий уровень проникновения банковских услуг. ЕБРР оказывает поддержку банковскому сектору, а также небанковским финансовым институтам, таким как страховые, лизинговые компании и микрофинансовые организации Центральной Азии, различными способами, включая поддержку торговли и предоставление финансирования, которое будет использоваться для улучшения доступа к финансированию для микро-, малых и средних предприятий и инвестиций в акционерный капитал в местные банки и небанковские учреждения", - пояснил он.

По словам Аранитаси, предпринимаются особые усилия для поддержки «зеленого», инклюзивного и цифрового направления финансовых учреждений-партнеров посредством специально разработанных программ, включающих женщин в бизнесе и молодежь в бизнесе.

"Они поощряют женское предпринимательство и создают возможности для трудоустройства молодых бизнесменов. Самая последняя программа нацелена на цифровизацию предприятий, возглавляемых женщинами", - сказал он.

«Зеленая» повестка дня не менее важна для ЕБРР, отметил Аранитаси, добавив, что Механизм финансирования «зеленой» экономики Банка (GEFF) в Узбекистане не только поощряет зеленое финансирование, но и помогает Центральному банку Узбекистана и банкам-партнерам наращивать свой потенциал по снижению климатических рисков в соответствии с требованиями Парижского соглашения.

Во-вторых, ЕБРР реализует консультативные проекты по наращиванию потенциала, направленные на обмен передовым опытом в банковском секторе Центральной Азии с местными финансовыми институтами, сказал глава представительства ЕБРР.

Далее Аранитаси отметил, что банки-партнеры ЕБРР участвуют в региональных и международных мероприятиях по обучению и налаживанию связей.

"Это помогает им оставаться в курсе самых последних мировых отраслевых тенденций и обмениваться мнениями и опытом. Мы продолжаем продвигать экологические, социальные стандарты и стандарты управления (ESG) и надлежащего корпоративного управления климатом (CCG) среди финансовых учреждений региона. Они разработают и внедрят руководящие принципы и нормативные акты для поддержки перехода региона к низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата экономике", - пояснил он.

Аранитаси отметил, что ЕБРР поддерживает финансовые учреждения в принятии стратегического подхода к решению проблем ESG и связанных с климатом рисков, а также в укреплении CCG. В настоящее время Банк имеет 11 финансовых партнеров в Узбекистане и активно сотрудничает с ними в области экологически чистого и инклюзивного кредитования, а также в поддержке межрегиональной и международной торговли.