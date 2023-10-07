Узбекистан и Россия договорились о расширении сотрудничества по поставкам нефти

БАКУ /Trend/ - Министры энергетики России и Узбекистана, Николай Шульгинов и Журабек Мирзамахмудов, подписали межправительственное соглашение, которое направлено на расширение сотрудничества в сфере поставок нефти, передает Trend.

Кроме того, министры транспорта России и Узбекистана, Виталий Савельев и Илхом Махкамов, заключили межправительственное соглашение о поставках нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

"Что касается нефтепродуктов, это соглашение обеспечит непрерывные поставки, и нефтепродукты будут поставляться от одной компании. Второе соглашение, касающееся поставок нефтепродуктов по железной дороге, необходимо для приоритета доставки через этот вид транспорта", - пояснил министр энергетики России, Николай Шульгинов.