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Узбекистан и Россия договорились о расширении сотрудничества по поставкам нефти

Узбекистан Материалы 7 октября 2023 00:37 (UTC +04:00)
Узбекистан и Россия договорились о расширении сотрудничества по поставкам нефти

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Министры энергетики России и Узбекистана, Николай Шульгинов и Журабек Мирзамахмудов, подписали межправительственное соглашение, которое направлено на расширение сотрудничества в сфере поставок нефти, передает Trend.

Кроме того, министры транспорта России и Узбекистана, Виталий Савельев и Илхом Махкамов, заключили межправительственное соглашение о поставках нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

"Что касается нефтепродуктов, это соглашение обеспечит непрерывные поставки, и нефтепродукты будут поставляться от одной компании. Второе соглашение, касающееся поставок нефтепродуктов по железной дороге, необходимо для приоритета доставки через этот вид транспорта", - пояснил министр энергетики России, Николай Шульгинов.

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