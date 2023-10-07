Россия и Узбекистан намерены создать транзитные маршруты в Азию и страны Персидского залива

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Россией и Узбекистаном в области транспорта будет направлено на формирование новых путей транзита в направлении Каспийского моря, Южной и Юго-Восточной Азии, а также стран Персидского залива. Это подтверждено в совместном заявлении президентов России и Узбекистана, Владимира Путина и Шавката Мирзиёева, передает Trend.

Заявление также подчеркивает, что сотрудничество в области транспорта будет направлено на повышение эффективности текущих транспортных маршрутов путем создания конкурентоспособных тарифов для грузоперевозок.

Также в заявлении отмечается, что стороны будут работать с таможенными службами, чтобы создать благоприятные условия для двусторонней торговли и увеличения объемов товаров, поставляемых на рынки обеих стран с использованием системы "Упрощенный таможенный коридор".