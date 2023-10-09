Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

Делегация правительства Узбекистана посетила Китай

Узбекистан Материалы 9 октября 2023 06:44 (UTC +04:00)
Делегация правительства Узбекистана посетила Китай

Читайте Trend в

Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 8 октября делегация правительства Узбекистана совершила визит в город Ханчжоу Китайской Народной Республики, передает Trend.

Согласно информации, в ходе визита прошла встреча между высокопоставленными правительственными делегациями, возглавляемыми премьер-министром Республики Узбекистан Абдулла Ариповым и премьер-министр Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цянем.

На встрече было подчеркнуто, что усилиями глав обеих стран продолжают укрепляться как двусторонние, так и многосторонние отношения, и активно развивается торгово-экономическое сотрудничество.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости