Делегация правительства Узбекистана посетила Китай

БАКУ /Trend/ - 8 октября делегация правительства Узбекистана совершила визит в город Ханчжоу Китайской Народной Республики, передает Trend.

Согласно информации, в ходе визита прошла встреча между высокопоставленными правительственными делегациями, возглавляемыми премьер-министром Республики Узбекистан Абдулла Ариповым и премьер-министр Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цянем.

На встрече было подчеркнуто, что усилиями глав обеих стран продолжают укрепляться как двусторонние, так и многосторонние отношения, и активно развивается торгово-экономическое сотрудничество.