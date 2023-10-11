МВФ прогнозирует рост экономики Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Рост экономики Узбекистана составит 5,5 процента в 2023 году, отмечается в отчете о перспективах развития мировой экономики Международного валютного фонда (МВФ), передает Trend.

Согласно информации, МВФ также прогнозирует, что инфляция в Узбекистане составит 10,2 процента в 2023 году, что ниже апрельского прогноза в 11,8 процента. В 2024 году инфляция в Узбекистане ожидается на уровне 10 процентов. Однако фонд указывает, что Центральный банк Узбекистана, скорее всего, не сможет достичь цели в 5% инфляции к 2028 году.

Также прогнозируется рост дефицита текущего платежного баланса в Узбекистане до 4,3 процента в 2023 году и до 4,6 процента в 2024 году.