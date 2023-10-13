Узбекистан будет всячески участвовать в сотрудничестве стран СНГ – Шавкат Мирзиёев

БИШКЕК /Trend/ - Узбекистан будет всячески участвовать в сотрудничестве стран СНГ.

Как сообщает Trend, об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал в ходе выступления в рамках заседания Совета глав государств СНГ в расширенном составе.

Президент отметил, что за последние несколько лет Узбекистан принял уже 24 отраслевых направления стран СНГ и что, в целом, страна уже реализует 65 направлений.

“Впервые за историю СНГ в 2020 году мы были председателями, за что я благодарю Садыра Нургожоевича Жапарова, Сергея Николаевича Лебедева и всех своих коллег, присутствующих сегодня на заседании. Узбекистан будет стараться соблюдать и продвигать все принятые СНГ решения и инициативы”, - сказал он.

Напомним, что сегодня в кыргызской столице состоялись заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в узком и расширенном составах.