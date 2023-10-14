Сжиженный газ в Узбекистане остается самым дефицитным биржевым товаром

БАКУ /Trend/ - С начала текущего года, с 1 января по 30 сентября, основную часть оборота на узбекской товарной бирже составили следующие товары: пшеница - 9,7%, дизельное топливо - 9,4%, медь - 9,4%, автомобильный бензин - 8%, минеральные удобрения - 7,5% и сахар - 5,5%, передает Trend.

За это время на бирже участвовали 7 611 продавцов, а в качестве покупателей 18 511 предприятий.

На торгах было представлено 2 579 различных видов товаров, и было заключено более 451 тысячи сделок. Самое большое количество сделок было совершено с автомобильным бензином (117 666 сделок), мукой (106 387 сделок), цементом (26 060 сделок), сахаром (24 065 сделок), а также с минеральными удобрениями (22 761 сделок).

По количеству покупателей (6 009), лидером была мука.

Однако, стоит отметить, что цены на некоторые товары продолжают расти, в частности, на сжиженный газ - 56%, соду кальцинированную - 43%, техническую серу - 35% и полимеры - 18%.