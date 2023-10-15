Представители Всемирного банка встретились с замминистра экономики Узбекистана

БАКУ /Trend/ - 12 октября текущего года прошла встреча между заместителем министра экономики и финансов Узбекистана Гульнорой Рахимовой и представителями Всемирного банка, передает Trend.

Представители Всемирного банка выразили благодарность министерству за прием и проявили интерес к получению подробной информации о структурных реформах после слияния Министерства экономического развития и сокращения бедности и Министерства финансов для институциональной оценки министерства экономики и финансов.

Заместитель министра экономики и финансов Гульнора Рахимова предоставила гостям информацию о текущих реформах в стране и подчеркнула роль Всемирного банка в их осуществлении, а также кратко рассказала об организационной структуре министерства, штатном расписании и корпоративной культуре.

Директор Департамента развития информационных технологий Нумонжон Нумонжон Джураев и директор Центра информационных технологий Искандар Йулдашев рассказали информационных продуктов министерства в сфере бюджетной и налоговой политики, а также организации бюджетных операций. На сегодняшний день министерство экономики и финансов имеет более 30 платформ и программного обеспечения, разработанных для упрощения бюджетных процессов.

Председатель Комитета казначейской службы Узбекистана Муродбек Атаджанов подробно описал автоматизированные казначейские процессы и работу, начатую по внедрению "зеленых" закупок в Узбекистане. В настоящее время проводится обширная работа по усовершенствованию казначейских операций с использованием искусственного интеллекта для контроля финансовых операций.