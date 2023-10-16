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Мирзиёев предложил принять международную программу по развитию зеленого туризма

Узбекистан Материалы 16 октября 2023 23:41 (UTC +04:00)
Мирзиёев предложил принять международную программу по развитию зеленого туризма

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в условиях глобальных климатических изменений предложил принять международную программу по развитию зеленого туризма, передает Trend.

"Из-за проблем, возникших в результате изменения климата, важно принять международную программу действий по развитию зеленого туризма", - сказал Мирзиёев в ходе выступления на проходящей в Самарканде 25-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации.

В качестве практических шагов по реализации этого предложения глава Узбекистана предложил учредить номинацию "Лучший город по внедрению зеленого туризма" в рамках UNWTO.

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