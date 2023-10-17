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Узбекистан намерен увеличить турпоток до 15 млн человек

Узбекистан Материалы 17 октября 2023 06:24 (UTC +04:00)
Узбекистан намерен увеличить турпоток до 15 млн человек

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Узбекистан к 2030 году намерен довести количество иностранных туристов до 15 млн человек в год. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает Trend.

Президент подчеркнул важность туристической отрасли в рамках проводимой страной политики "открытых дверей". Даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией, за два года было реализовано более 800 инфраструктурных проектов. Более 1 миллиарда долларов инвестировано в улучшение туристической инфраструктуры города Самарканда.

По словам президента, количество иностранных туристов, посещающих Узбекистан, увеличилось вдвое, а доходы от экспорта туристических услуг выросли в четыре раза. В текущем году страну посетили в пять раз больше туристов из Японии, в 3,5 раза больше из Индии и Италии, и вдвое больше из США. По прогнозам, к концу текущего года Узбекистан посетят в общей сложности 7 миллионов туристов. Однако к 2030 году планируется увеличить эту цифру до 15 миллионов иностранных туристов.

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