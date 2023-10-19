В Узбекистане создадут агроинновационный центр

БАКУ /Trend/ - Калмыцкий государственный университет сотрудничает с Узбекистаном в создании агроинновационного центра в Ташкенте, специализирующегося на разработке новых технологий в сфере селекции сельскохозяйственных животных, передает Trend.

Агроинновационный центр в Ташкенте начнет свою деятельность в будущем году. Инновационная лаборатория будет заниматься разработкой новых технологий в области воспроизводства сельскохозяйственных животных, а также селекцией и внедрением технологий для разведения калмыцких пород мелкого и крупного рогатого скота.

Власти Узбекистана высоко оценили научные достижения ученых из Калмыкии и готовы вложить ресурсы в создание инновационной лаборатории.